Челябинский зоопарк хотят расширить на восемь гектаров

Фото с сайта chelzoo.ru

В челябинском зоопарке планируют сделать новые вольеры, второй вход и парковку на 400 мест.

Проект развития учреждения обсуждали в городской думе на заседании комиссии по социальной политике. Депутаты отметили, что зоопарку принадлежит 30 гектаров земли, а все вольеры сейчас занимают семь гектаров. В планах — расширить площадку на восемь гектаров. Также в зоопарке хотят создать парковку на 416 мест, сделать второй вход на территорию, а также оборудовать новые открытые вольеры для крупных копытных, кошек и других хищников. Там питомцы будут жить в условиях естественной природы.

В данный момент запускается конкурс на разработку документации на освоение территории, сообщили в пресс-службе челябинской городской думы.

Фото с сайта chelzoo.ru

Все новости за 19.06.2018 г.»