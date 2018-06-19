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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
Челябинский зоопарк хотят расширить на восемь гектаров
19.06.2018 г. 15:56
В челябинском зоопарке планируют сделать новые вольеры, второй вход и парковку на 400 мест.
Проект развития учреждения обсуждали в городской думе на заседании комиссии по социальной политике. Депутаты отметили, что зоопарку принадлежит 30 гектаров земли, а все вольеры сейчас занимают семь гектаров. В планах — расширить площадку на восемь гектаров. Также в зоопарке хотят создать парковку на 416 мест, сделать второй вход на территорию, а также оборудовать новые открытые вольеры для крупных копытных, кошек и других хищников. Там питомцы будут жить в условиях естественной природы.
В данный момент запускается конкурс на разработку документации на освоение территории, сообщили в пресс-службе челябинской городской думы.
Фото с сайта chelzoo.ru
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