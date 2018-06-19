Челябинск
- 64.0683р. + 0.5845
- 74.1847р. + 0.7022
Персонально ваш
-
15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
Разбор полетов
На Свято-Симеоновском соборе в Челябинске ставят новые купола
19.06.2018 г. 15:41
Фото: Валерий Иванов / uralpress.ru
На Свято-Симеоновском храме началась замена куполов, которая завершится до конца июня.
Замена куполов потребовалась, поскольку старые конструкции проржавели. «Реи будут полностью заменены на новые, покрытие будет похоже на позолоченное», — цитирует агентство «Урал-пресс-информ» представителей собора.
Всего будет изготовлено восемь куполов.
Фото: Валерий Иванов / uralpress.ru
Новости на эту тему
- 20.04.2018 г. В магнитогорском храме подростки пытались прикурить от церковной свечи
- 30.08.2017 г. В Челябинск привезут икону, с которой Александр Невский ездил в Орду
- 22.06.2017 г. Челябинская епархия не будет отказываться от идеи построить храм перед ЮУрГУ
- 17.05.2017 г. В Челябинской области бывшую столовую перестроят в храм
- 20.04.2017 г. Чиновники в Челябинске привлекли священников для изгнания нечистой силы