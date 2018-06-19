На Свято-Симеоновском соборе в Челябинске ставят новые купола

Фото: Валерий Иванов / uralpress.ru

На Свято-Симеоновском храме началась замена куполов, которая завершится до конца июня.

Замена куполов потребовалась, поскольку старые конструкции проржавели. «Реи будут полностью заменены на новые, покрытие будет похоже на позолоченное», — цитирует агентство «Урал-пресс-информ» представителей собора.

Всего будет изготовлено восемь куполов.

Фото: Валерий Иванов / uralpress.ru

Все новости за 19.06.2018 г.»