В Челябинской области туристов удивил лось-экскурсовод

Фото с сайта pravmin74.ru

Посетителей национального парка «Зюраткуль» более часа сопровождала лосиха.

Днем в понедельник, 18 июня, туристов, которые направлялись на гору Уван, более часа сопровождала лосиха больших размеров. На ее шее был GPS-датчик. Животное шло по обочине лесной дороги, не пугалось людей и давало себя погладить.

Лосиха живет на уникальной для Южного Урала ферме в национальном парке «Зюраткуль». Летом двух лосих и одного лося отпустили жить в лес, а четверых детенышей оставили в загоне. Сотрудники национального парка рассказывают, что животные с радостью общаются с гостями парка, едят морковь и яблоки и любят фотографироваться.

Фото с сайта pravmin74.ru





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