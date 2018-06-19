В Ленинском районе на 20 дней закроют дорогу из-за ремонта на сетях

С 20 июня по 10 июля будет перекрыто движение на улице Коммунаров.

На участке дороги в районе дома №25 по улице Коммунаров будут реконструировать участок тепломагистрали. Работы планируется проводить ежедневно с 8:00 до 20:00, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.





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