Магнитогорец выплатил долг по алиментам в размере 500 тыс. рублей, чтобы вернуть водительские права

Фото: Пресс-центр УФССП по Челябинской области

Жителю Магнитогорска пришлось заплатить многолетний долг, чтобы вновь сесть за руль.

Мужчина не платил алименты на своего 10-летнего сына в последние шесть лет. С 2013 года он скрывался от приставов и постоянно менял съемные квартиры. В августе 2016 года ему запретили выезд за границу и лишили водительских прав. Через два года к судебным исполнителям обратился сам должник. Он попросил вернуть ему право управления автомобилем, поскольку нуждался в нем по служебной необходимости. К этому времени долг по алиментам достиг 619 тыс. рублей.

Мужчина выплатил своей бывшей жене 600 тыс. рублей, в результате чего она отказалась от дальнейших претензий. Как сообщили в региональном управлении ФССП, с магнитогорца и его автомобиля сняли все обременения.

Фото: Пресс-центр УФССП по Челябинской области





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