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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
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На Южном Урале прогнозируют туман, сильный ветер, дождь с грозой и град
19.06.2018 г. 15:05
Фото с сайта www.sochi-express.ru
В Челябинской области объявили экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий.
По данным гидрометцентра, в среду, 20 июня, в регионе ожидаются дождь с грозой и ветер с порывами до 20 м/с. В утренние часы местами возможен туман, а днем в области выпадет град.
В горах и низинах ночью температура воздуха опустится до +5, в среду днем ожидается +24- +29.
В региональном управлении МЧС предупредили, что с ухудшением погоды повышается вероятность аварий на энергосистемах, повреждения кровли и окон в зданиях, а также падения деревьев. Южноуральцам при сильном ветре советуют избегать линий электропередач и рекламных конструкций.
Фото с сайта www.sochi-express.ru
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