На Южном Урале прогнозируют туман, сильный ветер, дождь с грозой и град

Фото с сайта www.sochi-express.ru

В Челябинской области объявили экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий.

По данным гидрометцентра, в среду, 20 июня, в регионе ожидаются дождь с грозой и ветер с порывами до 20 м/с. В утренние часы местами возможен туман, а днем в области выпадет град.

В горах и низинах ночью температура воздуха опустится до +5, в среду днем ожидается +24- +29.

В региональном управлении МЧС предупредили, что с ухудшением погоды повышается вероятность аварий на энергосистемах, повреждения кровли и окон в зданиях, а также падения деревьев. Южноуральцам при сильном ветре советуют избегать линий электропередач и рекламных конструкций.

Фото с сайта www.sochi-express.ru





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