В Челябинске полковник пойдет под суд за хищение 21 млн рублей

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинске перед судом за многомиллионные финансовые махинации предстанет военнослужащий.

Уголовное дело в 119 томах рассматривает челябинский гарнизонный военный суд. По данным следствия, полковник в составе организованной группы путем обмана и злоупотребления доверием похитил более 21 млн рублей. В деле насчитывается три эпизода.

Органы предварительного следствия предъявили офицеру обвинение в мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе челябинского гарнизонного военного суда, заседание по делу состоится 26 июня.

Фото с сайта 74.мвд.рф





Все новости за 19.06.2018 г.»