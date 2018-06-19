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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
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В Челябинске полковник пойдет под суд за хищение 21 млн рублей
19.06.2018 г. 14:25
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Челябинске перед судом за многомиллионные финансовые махинации предстанет военнослужащий.
Уголовное дело в 119 томах рассматривает челябинский гарнизонный военный суд. По данным следствия, полковник в составе организованной группы путем обмана и злоупотребления доверием похитил более 21 млн рублей. В деле насчитывается три эпизода.
Органы предварительного следствия предъявили офицеру обвинение в мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе челябинского гарнизонного военного суда, заседание по делу состоится 26 июня.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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