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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
В Челябинске откроют пункт для анонимного бесплатного тестирования на ВИЧ
19.06.2018 г. 13:57
Экспресс-кабинет тестирования на ВИЧ заработает в Тракторозаводском районе на базе поликлиники №8.
Пройти тест могут все желающие без предварительной записи. Как отметили в пресс-службе областного минздрава, при сдаче анализов не будет фиксироваться имя — пациенту сообщат только номер, по которому можно будет узнать результат. Таким образом, гарантируется полная анонимность при сдаче теста.
«Важно, чтобы подобные обследования стали максимально доступными, ведь раннее выявление инфекции помогает предпринять эффективные шаги по ее скорейшему лечению и предупреждает распространение», — пояснил заведующий городским центром медицинской профилактики поликлиники №8 Дмитрий Прокопьев.
Принимать посетителей по адресу проспект Ленина,3 будут с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00.
Фото с сайта pravmin74.ru
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