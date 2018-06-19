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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
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В Челябинске открылся пункт выдачи заказов AliExpress
19.06.2018 г. 13:53
Фото с сайта SovetClub.ru
Площадка онлайн-торговли AliExpress открыла в России сеть пунктов выдачи заказов.
Точки появятся в 100 крупнейших городах страны. Как сообщает «Ъ–Южный Урал», в Челябинске откроется 15 пунктов выдачи в магазинах и салонах связи. Теперь горожане смогут получить посылки через 8-15 дней после заказа. До этого через курьерскую и почтовую доставку отправления шли из Китая в Россию от двух недель до месяца.
Фото с сайта SovetClub.ru