В Челябинске открылся пункт выдачи заказов AliExpress

Фото с сайта SovetClub.ru

Площадка онлайн-торговли AliExpress открыла в России сеть пунктов выдачи заказов.

Точки появятся в 100 крупнейших городах страны. Как сообщает «Ъ–Южный Урал», в Челябинске откроется 15 пунктов выдачи в магазинах и салонах связи. Теперь горожане смогут получить посылки через 8-15 дней после заказа. До этого через курьерскую и почтовую доставку отправления шли из Китая в Россию от двух недель до месяца.

Фото с сайта SovetClub.ru





Все новости за 19.06.2018 г.»