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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
Интернат под Челябинском, где насиловали детей, закроют 31 августа
19.06.2018 г. 13:37
Челябинские СМИ сообщают, что интернат в Лазурном после летних каникул работу не возобновит.
По решению ликвидационной комиссии последним рабочим днем интерната станет 31 августа. Некоторые сотрудники уже начали увольняться, а часть коллектива ждет сокращения.
В понедельник, 18 июня, стало известно, что возбуждено новое уголовное дело, связанное с секс-скандалом, который произошел в учреждении. Иск ранее подали сотрудников Лазурненского интерната. На данный момент фигурантов нет. Предполагается, что заявители обвиняют в клевете родителей детей.
Коррекционный интернат в поселке Лазурный оказался в центре скандала в феврале 2018 года. О случаях изнасилования дети рассказали приемным родителям. По уголовному делу потерпевшими признали семь воспитанников. Правоохранители арестовали 51-летнего мужчину, который совершал с детьми действия сексуального характера. Решение о закрытии учреждения было принято в апреле.
Фото с сайта bgtrk.ru
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