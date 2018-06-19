Через неделю в Челябинске стартует третий этап отключения горячей воды

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Очередной этап опрессовок начнется в Челябинске во вторник, 26 июня.

К следующему отопительному сезону сети и котельные на третьем этапе будут готовить до 10 июля. Горячую воду отключат в 828 жилых домах, 43 детских садах, 37 учебных учреждениях и 16 больницах и поликлиниках. Опрессовки коснутся зданий во всех районах, кроме Центрального и Металлургического, сообщили в пресс-службе администрации города.

В управлении ЖКХ напомнили, что максимальный срок отключения — две недели. Но в некоторые дома горячая вода может вернуться раньше. Есть также вероятность того, что на ряlе объектов опрессовки затянутся из-за аварийных ситуаций и необходимости проведения дополнительного ремонта.

Список жилых домов Калининского района, отключаемых с 26 июня 2018 года:

№ п/п Адрес 1 Береговая, 32а 2 Бр. Кашириных, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12б, 12в, 12д 3 Калинина, 1, 2, 3, 4, 5б, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 11в, 11г, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26 4 Каслинская, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 50а, 52, 54, 56, 56а, 60, 62, 93, 97, 97а, 97б, 97в, 99, 99а, 99в 5 Кирова, 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 5в, 6, 6а, 6б, 7, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 13а, 15а, 17а, 19а, 21, 21а, 23, 23а 6 Кыштымская, 13, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 20б, 22, 22а 7 Набережная, 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 7а,7в, 9а,9б,9в,8, 9, 10, 11, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 16а, 18, 20 8 Пр. Победы, 147, 149, 149а, 149б, 151, 151а, 153, 153а, 155, 155а, 157, 157а, 159, 159а, 160а, 161, 162, 162а, 163, 164, 165, 165а, 166, 166а, 166б, 169, 170, 171, 173, 175, 175а, 179 9 Российская, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 11б, 11в, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 15б, 15в, 17а, 17б, 17в, 19, 19а, 19б, 19в, 21, 21а, 21в, 22, 24, 24а, 25, 25а, 26, 26а, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31а, 35, 37, 39, 41 10 Работниц, 72 11 Свердловский проспект, 27, 31а, 31б

Список жилых домов Курчатовского района, отключаемых с 26 июня 2018 года:

№ п/п Адрес 1 Кыштымская, 10а, 12, 12а, 12б, 14 2 Проспект Победы, 182, 182а, 184, 184а, 186, 186а, 188 3 Свердловский проспект, 21, 23, 23а, 25

Список жилых домов Ленинского района, отключаемых с 26 июня 2018 года:

№ п/п Адрес 1 Аптечная 3, 4, 5, 5а, 6, 7 , 8 2 Пер. Арматурный 2,4,8,10 3 Барбюса 78, 80, 82,91, 124, 124а, 124б, 126, 128, 128а, 132, 134, 134а, 136, 136а, 136б, 138, 140, 140а, 142, 144, 144а,144б,144в,150,152, 269,270,272 4 Вагнера 1а, 66, 66а, 69, 71,72,72а,72в,73,74,75,76,76а,77,78,81,82,85,84,86,86а,86б,88,110,112,112а,114 116,118 5 Гончаренко 81, 82, 83, 84, 85,86,86а, 87, 90а, 90б, 90в, 93, 95, 97 6 Гранитная 7, 15, 15а,17 7 Гражданская 10, 10а, 12,14,16,23, 25,29 8 Дзержинского 82,84,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125,128,130,132 9 Копейское шоссе 1. 1А,1Б,1В,2А,3,3А,3Б,7,9,11,13,13А,15 10 Кронштадская 13,16,17А,18,18а,19,20,20а,21,26 11 Коммунаров, 94 12 Многостаночников 6 13 Новороссийская 103,103а,130б,132,132а,136а, 140,140а,142,146 14 Отечественная 1,3,3а,7,7а,9,9а,15 15 Пирогова 1А,1Б,1В,3,5,7 16 Пcковская 4,4А,6,8,8А,8Б 17 Пос. Мясокомбинат 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13,14 18 Славянская 1,3,4,5,5а, 6, 6А, 7, 7А, 8 , 9 , 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 19 Льва Толстого 1,2 20 Трубников 3,7,9,11,13,15,17 21 1-я Трубосварочная 2, 4А 22 Трубоэлектросварочная 4, 12 23 Угольная 11,13,15,23,27 24 5-я Электровозная 1а,1б,1в,3,3а 25 Энергетиков 3,3а,5,6,7,8,9,10,11,11а,11б,12,13,13а,14,15,15а,16,18,20,22,24 26 Южный Бульвар 24,26,28,43,45,47,47а,49,51 27 Якутская 6, 8,14,14а

Список жилых домов Советского района, отключаемых с 26 июня 2018 года:

№ п\п Адрес 1 Блюхера, 1, 1а, 1б, 2г, 2д, 2е, 3, 3а, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11в, 13; 2 Воровского, 7, 9, 11б, 13, 13-а, 13б, 13в, 15, 15а, 15б, 15в, 17, 17а, 17б, 17в, 17г,19а, 21, 21а, 21б, 23а, 23б, 23в, 41, 41а, 41б,43; 3 Деповская, 14а 4 Доватора, 1, 5, 7, 7а, 14, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22а, 22б, 22в, 24, 24а, 24б, 28, 30, 30д, 32, 32б, 32в, 34-а ,34-б, 34-в, 34-г, 36; 5 Елькина, 61, 63, 63-а, 63-б, 76, 76-а, 80, 80а, 81а, 82, 84, 84а, 84б, 84в, 84г, 86, 86а, 88а, 90, 90а, 90б, 92, 92а, 92б, 92в, 94, 96, 96а, 110; 6 Заслонова, 2; 7 Загородная, 10, 12, 14, 16, 18; 8 Курчатова, 1, 1а, 2, 3 , 4, 4а, 5в, 6а, 8, 8а, 8б, 10, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 19а, 20, 22; 9 Каменный лог, 11 10 Крупская, 19а, 23, 23а, 23б, 30, 44, 46; 11 Калининградская, 21б; 12 Колсанова, 6 13 Кирова, 130; 14 Кузнецова, 3, 3а, 3б, 5, 6, 6а; 15 Луганская, 3, 5, 7; 16 Локомотивная, 30; 17 К. Либкнехта, 1; 18 Д. Неаполитанова, 10, 12; 19 Новоэлеваторная, 7 20 1-я Окружная, 3, 5 21 2-я Окружная, 1, 3; 22 Омская, 6, 10, 12, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 61, 63б, 65, 67, 69, 71; 23 Сулимова, 47, 47а, 49а, 51, 51а, 53, 65, 69, 71, 73, 75, 75а, 75в, 86, 88, 90, 92а, 92-б, 94, 94а, 94б, 94в, 96, 98, 98а, 100; 24 Тарасова, 36, 38, 40, 42; 25 Техникумовская, 13, 15, 19, 23, 32, 34, 36, 38; 26 Троицкий тр., 13, 13а, 40а, 42а, 44, 46а, 48, 50; 27 Толбухина, 5, 7. 28 Шаумяна, 71, 71-а, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 96, 118;

Список жилых домов Тракторозаводского района, отключаемых с 26 июня 2018 года:

№ п/п Адрес 1 Бажова, 35 2 Вязовая, 29, 31, 64а 3 Волочаевская, 37 4 Главная, 4, 6, 24 5 Завалишина, 4, 39 6 Комарова, 39, 125, 127, 127б 7 Краснофлотская, 65 8 Мамина, 3, 3а, 5, 5б, 7, 7а, 9а, 11, 11а, 11в, 13, 19, 21а, 21б, 23, 25а, 27а, 29а 9 Октябрьская, 1, 5, 7, 11 10 Пер. Мамина, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 6, 6а, 6в 11 Ржевская, 29, 31, 33, 35, 37 12 Танкистов, 40а, 60, 60а, 62, 134 13 Хохрякова, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 30а, 34, 36, 38, 40 14 Чоппа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 15 Южноуральская, 11, 11б, 12, 13, 16, 20

Список жилых домов пос. Сосновка, отключаемых с 02 июля 2018 года:

№ п/п Адрес 1 Водопроводная, 3, 5, 7 2 Калинина, 2б, 2в 3 Коммуны , 2б 4 Пионерская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13





Список жилых домов от котельной Агрокомплекс «Чурилово», отключаемых с 03 июля 2018 года:

№ п/п Адрес 1 Трашутина,22,24,28,30,32 2 2-я Эльтонская,56,60,65,69

Список жилых домов от котельной ООО «Объединение Союзпищепром», пос. Мелькомбинат,2, отключаемых с 03 июля 2018 года:

№ п/п Адрес 1 пос. Мелькомбинат-2, дома 32, 38, 39, 40, 41

Список жилых домов Центрального района (от котельной «Манхеттен»), отключаемых с 09 июля 2018 года:

№ п/п Адрес: 1 ул. Героя России Яковлева А.В., 1, 3, 5





Список жилых домов от котельной ОПМС-42, отключаемых с 10 июля 2018 года:

№ п/п Адрес 1 ОПМС, 1, 2, 3, 4, 5, 6





Список жилых домов от котельной пос. ЧВВАКУШ, отключаемых с 16 июля 2018 года:

№п/п Адрес: 1 Бурденюка, 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25 2 Героя России Молодова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28 3 Шагольская, 1 квартал, 1, 2, 4

Список жилых домов от котельной Трактовая, отключаемых с 24 июля 2018 года:

№п/п Адрес: 1 Трактовая,19а,21,21а,22,23,23а,23б,24,24а,25,25а

Список жилых домов от котельной пос. Федоровка, отключаемых с 24 июля 2018 года:

№ п/п Адрес 1 Дубовая, 2, 4а, 6а, 6/8, 16а, 18а 2 Зерновая, 1, 2, 5, 8 3 Молодогвардейская, 1а, 1б, 3, 4, 5, 5а 4 Огневая, 6а, 6б, 26, 28 5 Семеноводческая, 8, 16а, 17а, 18а 6 Якорная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13

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