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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
Через неделю в Челябинске стартует третий этап отключения горячей воды
19.06.2018 г. 13:17
Очередной этап опрессовок начнется в Челябинске во вторник, 26 июня.
К следующему отопительному сезону сети и котельные на третьем этапе будут готовить до 10 июля. Горячую воду отключат в 828 жилых домах, 43 детских садах, 37 учебных учреждениях и 16 больницах и поликлиниках. Опрессовки коснутся зданий во всех районах, кроме Центрального и Металлургического, сообщили в пресс-службе администрации города.
В управлении ЖКХ напомнили, что максимальный срок отключения — две недели. Но в некоторые дома горячая вода может вернуться раньше. Есть также вероятность того, что на ряlе объектов опрессовки затянутся из-за аварийных ситуаций и необходимости проведения дополнительного ремонта.
Список жилых домов Калининского района, отключаемых с 26 июня 2018 года:
|
№ п/п
|
Адрес
|
1
|
Береговая, 32а
|
2
|
Бр. Кашириных, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12б, 12в, 12д
|
3
|
Калинина, 1, 2, 3, 4, 5б, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 11в, 11г, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26
|
4
|
Каслинская, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 50а, 52, 54, 56, 56а, 60, 62, 93, 97, 97а, 97б, 97в, 99, 99а, 99в
|
5
|
Кирова, 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 5в, 6, 6а, 6б, 7, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 13а, 15а, 17а, 19а, 21, 21а, 23, 23а
|
6
|
Кыштымская, 13, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 20б, 22, 22а
|
7
|
Набережная, 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 7а,7в, 9а,9б,9в,8, 9, 10, 11, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 16а, 18, 20
|
8
|
Пр. Победы, 147, 149, 149а, 149б, 151, 151а, 153, 153а, 155, 155а, 157, 157а, 159, 159а, 160а, 161, 162, 162а, 163, 164, 165, 165а, 166, 166а, 166б, 169, 170, 171, 173, 175, 175а, 179
|
9
|
Российская, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 11б, 11в, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 15б, 15в, 17а, 17б, 17в, 19, 19а, 19б, 19в, 21, 21а, 21в, 22, 24, 24а, 25, 25а, 26, 26а, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31а, 35, 37, 39, 41
|
10
|
Работниц, 72
|
11
|
Свердловский проспект, 27, 31а, 31б
Список жилых домов Курчатовского района, отключаемых с 26 июня 2018 года:
|
№ п/п
|
Адрес
|
1
|
Кыштымская, 10а, 12, 12а, 12б, 14
|
2
|
Проспект Победы, 182, 182а, 184, 184а, 186, 186а, 188
|
3
|
Свердловский проспект, 21, 23, 23а, 25
Список жилых домов Ленинского района, отключаемых с 26 июня 2018 года:
|
№
п/п
|
Адрес
|
1
|
Аптечная 3, 4, 5, 5а, 6, 7 , 8
|
2
|
Пер. Арматурный 2,4,8,10
|
3
|
Барбюса 78, 80, 82,91, 124, 124а, 124б, 126, 128, 128а, 132, 134, 134а, 136, 136а, 136б, 138, 140, 140а, 142, 144, 144а,144б,144в,150,152, 269,270,272
|
4
|
Вагнера 1а, 66, 66а, 69, 71,72,72а,72в,73,74,75,76,76а,77,78,81,82,85,84,86,86а,86б,88,110,112,112а,114
116,118
|
5
|
Гончаренко 81, 82, 83, 84, 85,86,86а, 87, 90а, 90б, 90в, 93, 95, 97
|
6
|
Гранитная 7, 15, 15а,17
|
7
|
Гражданская 10, 10а, 12,14,16,23, 25,29
|
8
|
Дзержинского 82,84,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125,128,130,132
|
9
|
Копейское шоссе 1. 1А,1Б,1В,2А,3,3А,3Б,7,9,11,13,13А,15
|
10
|
Кронштадская 13,16,17А,18,18а,19,20,20а,21,26
|
11
|
Коммунаров, 94
|
12
|
Многостаночников 6
|
13
|
Новороссийская 103,103а,130б,132,132а,136а, 140,140а,142,146
|
14
|
Отечественная 1,3,3а,7,7а,9,9а,15
|
15
|
Пирогова 1А,1Б,1В,3,5,7
|
16
|
Пcковская 4,4А,6,8,8А,8Б
|
17
|
Пос. Мясокомбинат 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13,14
|
18
|
Славянская 1,3,4,5,5а, 6, 6А, 7, 7А, 8 , 9 , 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18
|
19
|
Льва Толстого 1,2
|
20
|
Трубников 3,7,9,11,13,15,17
|
21
|
1-я Трубосварочная 2, 4А
|
22
|
Трубоэлектросварочная 4, 12
|
23
|
Угольная 11,13,15,23,27
|
24
|
5-я Электровозная 1а,1б,1в,3,3а
|
25
|
Энергетиков 3,3а,5,6,7,8,9,10,11,11а,11б,12,13,13а,14,15,15а,16,18,20,22,24
|
26
|
Южный Бульвар 24,26,28,43,45,47,47а,49,51
|
27
|
Якутская 6, 8,14,14а
Список жилых домов Советского района, отключаемых с 26 июня 2018 года:
|
№
п\п
|
Адрес
|
1
|
Блюхера, 1, 1а, 1б, 2г, 2д, 2е, 3, 3а, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11в, 13;
|
2
|
Воровского, 7, 9, 11б, 13, 13-а, 13б, 13в, 15, 15а, 15б, 15в, 17, 17а, 17б, 17в, 17г,19а, 21, 21а, 21б, 23а, 23б, 23в, 41, 41а, 41б,43;
|
3
|
Деповская, 14а
|
4
|
Доватора, 1, 5, 7, 7а, 14, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22а, 22б, 22в, 24, 24а, 24б, 28, 30, 30д, 32, 32б, 32в, 34-а ,34-б, 34-в, 34-г, 36;
|
5
|
Елькина, 61, 63, 63-а, 63-б, 76, 76-а, 80, 80а, 81а, 82, 84, 84а, 84б, 84в, 84г, 86, 86а, 88а, 90, 90а, 90б, 92, 92а, 92б, 92в, 94, 96, 96а, 110;
|
6
|
Заслонова, 2;
|
7
|
Загородная, 10, 12, 14, 16, 18;
|
8
|
Курчатова, 1, 1а, 2, 3 , 4, 4а, 5в, 6а, 8, 8а, 8б, 10, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 19а, 20, 22;
|
9
|
Каменный лог, 11
|
10
|
Крупская, 19а, 23, 23а, 23б, 30, 44, 46;
|
11
|
Калининградская, 21б;
|
12
|
Колсанова, 6
|
13
|
Кирова, 130;
|
14
|
Кузнецова, 3, 3а, 3б, 5, 6, 6а;
|
15
|
Луганская, 3, 5, 7;
|
16
|
Локомотивная, 30;
|
17
|
К. Либкнехта, 1;
|
18
|
Д. Неаполитанова, 10, 12;
|
19
|
Новоэлеваторная, 7
|
20
|
1-я Окружная, 3, 5
|
21
|
2-я Окружная, 1, 3;
|
22
|
Омская, 6, 10, 12, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 61, 63б, 65, 67, 69, 71;
|
23
|
Сулимова, 47, 47а, 49а, 51, 51а, 53, 65, 69, 71, 73, 75, 75а, 75в, 86, 88, 90, 92а, 92-б, 94, 94а, 94б, 94в, 96, 98, 98а, 100;
|
24
|
Тарасова, 36, 38, 40, 42;
|
25
|
Техникумовская, 13, 15, 19, 23, 32, 34, 36, 38;
|
26
|
Троицкий тр., 13, 13а, 40а, 42а, 44, 46а, 48, 50;
|
27
|
Толбухина, 5, 7.
|
28
|
Шаумяна, 71, 71-а, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 96, 118;
Список жилых домов Тракторозаводского района, отключаемых с 26 июня 2018 года:
|
№ п/п
|
Адрес
|
1
|
Бажова, 35
|
2
|
Вязовая, 29, 31, 64а
|
3
|
Волочаевская, 37
|
4
|
Главная, 4, 6, 24
|
5
|
Завалишина, 4, 39
|
6
|
Комарова, 39, 125, 127, 127б
|
7
|
Краснофлотская, 65
|
8
|
Мамина, 3, 3а, 5, 5б, 7, 7а, 9а, 11, 11а, 11в, 13, 19, 21а, 21б, 23, 25а, 27а, 29а
|
9
|
Октябрьская, 1, 5, 7, 11
|
10
|
Пер. Мамина, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 6, 6а, 6в
|
11
|
Ржевская, 29, 31, 33, 35, 37
|
12
|
Танкистов, 40а, 60, 60а, 62, 134
|
13
|
Хохрякова, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 30а, 34, 36, 38, 40
|
14
|
Чоппа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
|
15
|
Южноуральская, 11, 11б, 12, 13, 16, 20
Список жилых домов пос. Сосновка, отключаемых с 02 июля 2018 года:
|
№ п/п
|
Адрес
|
1
|
Водопроводная, 3, 5, 7
|
2
|
Калинина, 2б, 2в
|
3
|
Коммуны , 2б
|
4
|
Пионерская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13
Список жилых домов от котельной Агрокомплекс «Чурилово», отключаемых с 03 июля 2018 года:
|
№ п/п
|
Адрес
|
1
|
Трашутина,22,24,28,30,32
|
2
|
2-я Эльтонская,56,60,65,69
Список жилых домов от котельной ООО «Объединение Союзпищепром», пос. Мелькомбинат,2, отключаемых с 03 июля 2018 года:
|
№ п/п
|
Адрес
|
1
|
пос. Мелькомбинат-2, дома 32, 38, 39, 40, 41
Список жилых домов Центрального района (от котельной «Манхеттен»), отключаемых с 09 июля 2018 года:
|
№ п/п
|
Адрес:
|
1
|
ул. Героя России Яковлева А.В., 1, 3, 5
Список жилых домов от котельной ОПМС-42, отключаемых с 10 июля 2018 года:
|
№ п/п
|
Адрес
|
1
|
ОПМС, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Список жилых домов от котельной пос. ЧВВАКУШ, отключаемых с 16 июля 2018 года:
|
№п/п
|
Адрес:
|
1
|
Бурденюка, 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25
|
2
|
Героя России Молодова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28
|
3
|
Шагольская, 1 квартал, 1, 2, 4
Список жилых домов от котельной Трактовая, отключаемых с 24 июля 2018 года:
|
№п/п
|
Адрес:
|
1
|
Трактовая,19а,21,21а,22,23,23а,23б,24,24а,25,25а
Список жилых домов от котельной пос. Федоровка, отключаемых с 24 июля 2018 года:
|
№ п/п
|
Адрес
|
1
|
Дубовая, 2, 4а, 6а, 6/8, 16а, 18а
|
2
|
Зерновая, 1, 2, 5, 8
|
3
|
Молодогвардейская, 1а, 1б, 3, 4, 5, 5а
|
4
|
Огневая, 6а, 6б, 26, 28
|
5
|
Семеноводческая, 8, 16а, 17а, 18а
|
6
|
Якорная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13
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