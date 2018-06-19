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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
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На Южном Урале на четверть вырос объем выданных населению банковских кредитов
19.06.2018 г. 12:37
Национальное бюро кредитных историй посчитало потребительские кредиты, выданные в России с января по май 2018 года.
В Челябинской области жители получили потребительских кредитов на 27 млрд рублей. Это почти на 26% больше, чем в тот же период 2017 года. По объемам таких займов регион занял седьмое место в рейтинге НБКИ.
Первые три строчки занимают Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург. Далее идут Свердловская область, Краснодарский край и Башкирия. Самыми скромными объемы кредитов с начала года были на Чукотке и в Ненецком автономном округе.
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