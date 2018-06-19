На Южном Урале на четверть вырос объем выданных населению банковских кредитов

Национальное бюро кредитных историй посчитало потребительские кредиты, выданные в России с января по май 2018 года.

В Челябинской области жители получили потребительских кредитов на 27 млрд рублей. Это почти на 26% больше, чем в тот же период 2017 года. По объемам таких займов регион занял седьмое место в рейтинге НБКИ.

Первые три строчки занимают Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург. Далее идут Свердловская область, Краснодарский край и Башкирия. Самыми скромными объемы кредитов с начала года были на Чукотке и в Ненецком автономном округе.





Все новости за 19.06.2018 г.»