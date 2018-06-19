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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
Челябинский флэтбол оценили болельщики мундиаля в Москве
19.06.2018 г. 12:36
Новая спортивная игра из Челябинска обрела популярность среди зрителей чемпионата мира по футболу.
Шесть площадок для матчей по флэтболу появились в июне в Москве. Их уже облюбовали футбольные болельщики. Правила игры просты — двое участников в формате «один на один» забивают друг другу голы на компактной огороженной площадке небольшим мягким мячом.
Флэтбол изобрел в начале 2010-х годов студент ЧелГУ, а ныне PR-специалист Антон Первухин. По его словам, в подобную игру в отечественных квартирах играли в начале прошлого века. С 2016 года по флэтболу проводятся турниры, а в 2017 году в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов прошел чемпионат мира по этому виду спорта, сообщили в пресс-службе министерства образования Челябинской области.
Фото с сайта www.minobr74.ru
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