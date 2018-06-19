Челябинский флэтбол оценили болельщики мундиаля в Москве

Фото с сайта www.minobr74.ru

Новая спортивная игра из Челябинска обрела популярность среди зрителей чемпионата мира по футболу.

Шесть площадок для матчей по флэтболу появились в июне в Москве. Их уже облюбовали футбольные болельщики. Правила игры просты — двое участников в формате «один на один» забивают друг другу голы на компактной огороженной площадке небольшим мягким мячом.

Флэтбол изобрел в начале 2010-х годов студент ЧелГУ, а ныне PR-специалист Антон Первухин. По его словам, в подобную игру в отечественных квартирах играли в начале прошлого века. С 2016 года по флэтболу проводятся турниры, а в 2017 году в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов прошел чемпионат мира по этому виду спорта, сообщили в пресс-службе министерства образования Челябинской области.

Фото с сайта www.minobr74.ru





Все новости за 19.06.2018 г.»