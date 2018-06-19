В начале июля в Челябинск придет 37-градусная жара

Фото с сайта gazeta.a42.ru

Начало июля в Челябинске выдастся аномально жарким.

Температура воздуха будет повышаться со следующего понедельника, 25 июня. По данным Gismeteo, всю неделю челябинцев ожидает солнечная погода, в городе потеплеет до 33-34 градусов. 2 июля в столице Южного Урала в дневные часы ожидается +37. На этой неделе синоптики обещают в Челябинске переменную облачность и кратковременные дожди, в дневные часы температура воздуха не превысит +25.

Фото с сайта gazeta.a42.ru





Все новости за 19.06.2018 г.»