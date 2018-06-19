Челябинск
- 64.0683р. + 0.5845
- 74.1847р. + 0.7022
Персонально ваш
-
15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
Разбор полетов
В начале июля в Челябинск придет 37-градусная жара
19.06.2018 г. 12:33
Фото с сайта gazeta.a42.ru
Начало июля в Челябинске выдастся аномально жарким.
Температура воздуха будет повышаться со следующего понедельника, 25 июня. По данным Gismeteo, всю неделю челябинцев ожидает солнечная погода, в городе потеплеет до 33-34 градусов. 2 июля в столице Южного Урала в дневные часы ожидается +37. На этой неделе синоптики обещают в Челябинске переменную облачность и кратковременные дожди, в дневные часы температура воздуха не превысит +25.
Фото с сайта gazeta.a42.ru
Новости на эту тему
- 19.06.2018 г. На Южном Урале прогнозируют туман, сильный ветер, дождь с грозой и град
- 13.06.2018 г. В Челябинской области ожидаются грозы, град и сильный ветер
- 06.06.2018 г. В Челябинской области в ближайшие сутки ожидаются грозы и крупный град
- 31.05.2018 г. В Челябинской области 1 июня пройдет мокрый снег
- 31.05.2018 г. Поезд Челябинск — Санкт-Петербург задержали из-за шквалистого ветра в Нижегородской области