Дорожное покрытие на Свердловском проспекте уложат бесшовным методом

Фото с сайта cheladmin.ru

В ближайшие дни «Южуралмост» начнет укладку дорожного покрытия на Свердловском проспекте.

Работы пройдут в три этапа. В первую очередь отремонтируют участок от Комсомольского проспекта до улицы Мастеровой, затем — от улицы Островского до проспекта Победы. Завершающим этапом станет ремонт отрезка от Труда до Калинина.

Одновременно три асфальтоукладчика будут работать бесшовным методом, что повысит качество и долговечность дорожного покрытия. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, движение по Свердловскому проспекту перекрывать во время ремонта не будут, а оставят для транспортных потоков отдельные полосы.

Фото с сайта cheladmin.ru





Все новости за 19.06.2018 г.»