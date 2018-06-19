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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
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Дорожное покрытие на Свердловском проспекте уложат бесшовным методом
19.06.2018 г. 12:15
Фото с сайта cheladmin.ru
В ближайшие дни «Южуралмост» начнет укладку дорожного покрытия на Свердловском проспекте.
Работы пройдут в три этапа. В первую очередь отремонтируют участок от Комсомольского проспекта до улицы Мастеровой, затем — от улицы Островского до проспекта Победы. Завершающим этапом станет ремонт отрезка от Труда до Калинина.
Одновременно три асфальтоукладчика будут работать бесшовным методом, что повысит качество и долговечность дорожного покрытия. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, движение по Свердловскому проспекту перекрывать во время ремонта не будут, а оставят для транспортных потоков отдельные полосы.
Фото с сайта cheladmin.ru
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