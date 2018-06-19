В Копейске молодого мужчину на улице подожгли неизвестные. Он скончался в больнице

Фото с сайта sledcom.ru

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины от ожогов.

Днем 17 июня в малолюдном месте Копейска был обнаружен 25-летний мужчина с обширными ожогами. Его привезли в больницу, но врачи не смогли спасти пострадавшего — он умер. Перед смертью пациент успел сообщить, что его подожгли неизвестные.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Сейчас идет поиск поджигателей, сообщили в пресс-службе управления СК по Челябинской области.

Фото с сайта sledcom.ru





Все новости за 19.06.2018 г.»