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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
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В Копейске молодого мужчину на улице подожгли неизвестные. Он скончался в больнице
19.06.2018 г. 12:10
Фото с сайта sledcom.ru
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины от ожогов.
Днем 17 июня в малолюдном месте Копейска был обнаружен 25-летний мужчина с обширными ожогами. Его привезли в больницу, но врачи не смогли спасти пострадавшего — он умер. Перед смертью пациент успел сообщить, что его подожгли неизвестные.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Сейчас идет поиск поджигателей, сообщили в пресс-службе управления СК по Челябинской области.
Фото с сайта sledcom.ru
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