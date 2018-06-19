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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
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Южноуральские предприятия с начала года выплатили свыше 110 млн рублей долгов по зарплате
19.06.2018 г. 12:06
Прокуратура обязала предприятия Челябинской области погасить более 110 млн рублей зарплатной задолженности.
Всего за полгода надзорное ведомство выявило почти 2,5 тыс. нарушений в сфере оплаты труда. По фактам невыплаты зарплаты 170 лиц оштрафовали, возбуждено 13 уголовных дел. Общая сумма погашенных южноуральскими предприятиями долгов по оплате труда составила более 110 млн рублей.
В июне 400 своим работникам челябинское ДРСУ выплатило 6,7 млн рублей. А в Карабаше компания «Фортуна Плюс» погасила зарплатные долги в размере 600 тыс. рублей.
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