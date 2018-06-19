Южноуральские предприятия с начала года выплатили свыше 110 млн рублей долгов по зарплате

19.06.2018 г. 12:06

Южноуральские предприятия с начала года выплатили свыше 110 млн рублей долгов по зарплате

Прокуратура обязала предприятия Челябинской области погасить более 110 млн рублей зарплатной задолженности.

Всего за полгода надзорное ведомство выявило почти 2,5 тыс. нарушений в сфере оплаты труда. По фактам невыплаты зарплаты 170 лиц оштрафовали, возбуждено 13 уголовных дел. Общая сумма погашенных южноуральскими предприятиями долгов по оплате труда составила более 110 млн рублей.

В июне 400 своим работникам челябинское ДРСУ выплатило 6,7 млн рублей. А в Карабаше компания «Фортуна Плюс» погасила зарплатные долги в размере 600 тыс. рублей.

 

    

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