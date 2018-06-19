В Екатеринбурге организовали спецрейс в Челябинск для болельщиков матча Франция — Перу

Фото с сайта cheladmin.ru

Из Екатеринбурга в Челябинск после матча чемпионата мира по футболу между Францией и Перу отправится специальный автобус.

Он стартует с Северного автовокзала уральской столицы в четверг, 21 июня, в 23:30. В Челябинск прибудет 22 июня в 03:30. Для удобства иностранных гостей информацию о спецавтобусе на сайте екатеринбургского Северного автовокзала продублировали на испанском языке.

Фото с сайта cheladmin.ru

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