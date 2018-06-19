Новый терминал челябинского аэропорта начнут строить в конце июня

Фото с сайта vk.com/cekport

Активная фаза строительства терминала внутренних линий челябинского аэровокзала начнется в июне.

Территорию стройплощадки уже огородили, сейчас готовят документы на сооружение аэродромного комплекса, заявил гендиректор челябинского аэропорта Юрий Коньков на совещании у губернатора по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. По его словам, работы идут без отклонений от графика.

Также перед главой региона отчитался директор хозпартнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий. Он рассказал, что в ближайшее время на территории за цирком начнется монтаж фундамента из бетона особой прочности.

Губернатор, который в выходные осмотрел стройплощадки, отметил положительную динамику и понимание того, что нужно делать. «Все, что я увидел, внушает оптимизм, но системная работа должна быть продолжена», — резюмировал Борис Дубровский.

В следующий раз визит на строящиеся объекты глава региона планирует нанести в сентябре.

Фото с сайта vk.com/cekport

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