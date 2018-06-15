Топ-5 новостей Челябинска

Фото: Анна Адианова / «Челябинское эхо»

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 10 по 15 июня 2018 года.

1. «Россия, вперед! Челябинск с вами!». В России стартовал чемпионат мира по футболу

В четверг, 14 июня, в России стартовал чемпионат мира по футболу. В Челябинске к этому событию появился портрет форварда национальной сборной Федора Смолова. А роботы-футболисты практически предсказали счет первого матча между командами России и Саудовской Аравии.

Чемпионат мира по футболу будет проходить по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. Стартовый матч чемпионата состоялся на стадионе «Лужники». Сборная России победила команду из Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Видео: FIFATV / youtube.com

Счет первого матча практически предсказали роботы-футболисты. Юные техники из Челябинска на тренировке решили условно разделиться на команды России и Саудовской Аравии. Во время матча на поле находились всего четыре робота — два вратаря и два нападающих. На каждого из них наклеили флаги двух стран. Команда России всю игру была в наступлении и за два тайма по пять минут забила соперникам четыре мяча.

В центре Челябинска появился портрет форварда российской футбольной сборной Федора Смолова. На фасаде дома №167 по улице Кирова его разместил граффитист Тимур Абдуллаев. Свой выбор он объяснил тем, что от нападающего на турнире зависит многое, пишет 74.ru.

Фото: Анна Адианова / «Челябинское эхо»

На этой неделе также появилась информация о том, что мэр Челябинска Евгений Тефтелев сдал билеты на матч чемпионата мира по футболу. Глава города планировал посетить матч между командами Перу и Франции, который пройдет в Екатеринбурге 21 июня, но из-за подготовки к саммиту ШОС сделать это ему не удастся. На 21 июня назначено заседание оргкомитета по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС в Москве.

Всего Екатеринбург примет четыре матча группового этапа. Один из них посетит корреспондент «Челябинского эха» Анна Адианова. Репортажи из фан-зоны, эмоции болельщиков и прогулки по спортивному Екатеринбургу — на следующей неделе на сайте «Челябинского эха» и в группах радиостанции в соцсетях.

2. С 1 июля в Челябинске начнут закрывать свалку и до 120 рублей вырастет тариф на вывоз мусора

В Челябинске тариф на вывоз мусора вырастет до 120 рублей. С 1 июля платежи будут начислять не с площади квартиры, а с количества проживающих людей. На данный момент тариф на вывоз ТБО составляет 1 рубль 87 копеек за квадратный метр. Сейчас в среднем челябинцы платят за уборку мусора от 80 до 90 рублей в месяц — это с семьи, которая живет в квартире. Директор «Центра коммунального сервиса» Алексей Бубнов в программе «Личное мнение» на 31 канале заявил, что с введением новой системы тариф вырастет примерно на 20%.

«С учетом того, что будет полигон, эта сумма наверное будет еще больше процентов на 20», — прокомментировал Алексей Бубнов.

Таким образом, сумма, которую платит средняя челябинская семья за вывоз мусора, с учетом перехода на расчет с человека, может составить порядка 400-500 рублей в месяц.

Фото с сайта vkirove.ru

С июля не только вырастут тарифы, но и планируется еще одно масштабное изменение, связанное с твердыми бытовыми отходами, — начнется поэтапное закрытие челябинской городской свалки. С 1 июля свалку закроют для юридических лиц. Кроме того, на полигон запретят свозить мусор с северо-западной части города. С июля потоки отходов начнут поэтапно переводить на новую временную площадку захоронения ТКО.

«Так, в течение двух месяцев все мусорные потоки будут выведены с городской свалки, и 1 сентября 2018 года Челябинский полигон будет полностью закрыт, после этого начнется процесс рекультивации», — отметил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

3. Губернатор подписал постановление о выделении около 3,3 млрд рублей на строительство конгресс-холла к саммиту ШОС

Борис Дубровский подписал постановление о выделении более 3 млрд 293 млн рублей хозяйственному партнерству «Конгресс-холл» в качестве бюджетных инвестиций. Документ опубликовали на сайте правительства Челябинской области в четверг, 14 июня. Региональному минимущества поручили заключить соответствующий договор с хозпартнерством.

Фото с сайта congress-74.ru

В апреле выделение около 3,3 млрд рублей из бюджета региона на строительство центра согласовало Заксобрание области. Общую стоимость проекта конгресс-холла оценивают в 9 млрд рублей. В эфире программы «Разбор полетов» в студии «Челябинского эха» официальный представитель дирекции по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС Ирина Чиркова заявила, что поиск инвесторов идет на протяжении последних двух лет. По ее словам, переговоры ведутся как с зарубежными, так и с российскими компаниями.

«Работа по поиску инвестора сейчас до сих пор ведется и будет продолжаться, тем не менее средства на возведение общественно-делового центра есть. Основного подрядчика пока нет, но работы не останавливаются, ведется подготовительная работа, отсыпан искусственный остров, выведены коллекторы, подведены инженерные коммуникации. В ближайшее время должны начаться работы по установке фундамента этого здания», — отметила Ирина Чиркова.

Также в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС уже начались работы на площадке под строительство нового терминала челябинского аэропорта. Международные форумы состоятся в городе в 2020 году.

4. Бренд «Челябинский рабочий» продали бизнесмену и бывшему участнику «Дома-2»

Старейшее издание Челябинска досталось Василию Середонину на торгах — за 225 тыс. рублей. В планах у бизнесмена переоформление газеты, которое займет два-три месяца. В том случае, если областные власти окончательно откажутся от издания, «Челябинский рабочий» будет выходить как независимая газета, приводит слова Василия Середонина «Деловой квартал».

Фото с сайта jourcsu.ru

Решение купить бренд бизнесмен объяснил тем, что не может допустить ухода части истории Челябинска в небытие. Последний номер «Челябинского рабочего» вышел в июне 2016 года. До этого газету непрерывно печатали 108 лет.

Новый владелец издания Василий Середонин известен своими экстравагантными выходками. Ранее он под именем «Вячеслав Тарасов» участвовал в выборах мэра Челябинска, а также зарегистрировал «православно-католическую церковь» и объявил себя Папой Петром II. В этом качестве он принимал участие в телепроекте «Дом-2».

5. Челябинск отметил День России

Празднование Дня России в Челябинске открыл Парад Дружбы народов. 12 июня более тысячи человек прошли от театральной площади до городского сада имени Пушкина, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Участие в параде приняли представители национально-культурных центров, Ассамблеи народов Челябинской области, религиозных и общественных организаций, студенты и школьники.

Фото с сайта cheladmin.ru

В горсаду также состоялся фестиваль русского фольклора. На выставке декоративно-прикладного искусства представили работы местных мастеров, в том числе образцы бисероплетения, вышивки, резьбы по дереву, гончарного ремесла, ткачества, изготовления кукол.

В театре драмы состоялся фестиваль национальных культур «Урал – Восток: многоцветье культур». День России также праздновали в других парках и скверах города. Всего в программе было 10 мероприятий. Они прошли под девизом «Челябинск многонациональный»

Все новости за 15.06.2018 г.»