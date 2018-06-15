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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
Бывшего главу Каслинского района осудили за снос исторического здания и сразу отпустили по амнистии
15.06.2018 г. 16:37
Бывшего главу Каслинского района Александра Грачева обвинили в превышении должностных полномочий.
Сотрудники областного управления ФСБ установили, что 2012-2013 году экс-чиновник незаконно предоставил местным жителям два земельных участка, на которые заявляли права третьи лица. Также в 2014 году он передал для ведения хозяйственной деятельности землю, на которой находился объект культурного наследия региона - «Дом купца Хозяинова». Историческое здание снесли и построили на его месте новый объект.
Суд признал Александра Грачева виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к 2,5 года лишения свободы условно. Однако, как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, его освободили от наказания в зале суда по акту амнистии.
Фото с сайта yarcube.ru
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