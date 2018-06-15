Бывшего главу Каслинского района осудили за снос исторического здания и сразу отпустили по амнистии

Фото с сайта yarcube.ru

Бывшего главу Каслинского района Александра Грачева обвинили в превышении должностных полномочий.

Сотрудники областного управления ФСБ установили, что 2012-2013 году экс-чиновник незаконно предоставил местным жителям два земельных участка, на которые заявляли права третьи лица. Также в 2014 году он передал для ведения хозяйственной деятельности землю, на которой находился объект культурного наследия региона - «Дом купца Хозяинова». Историческое здание снесли и построили на его месте новый объект.

Суд признал Александра Грачева виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к 2,5 года лишения свободы условно. Однако, как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, его освободили от наказания в зале суда по акту амнистии.

Фото с сайта yarcube.ru

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