Челябинские школьники на летних каникулах будут реже летать

Фото с сайта ross-tur.ru

Объем продаж детских авиабилетов из Челябинска по России снизился почти на четверть, а за границу – более, чем на треть по сравнению с 2017 годом.

Таковы данные исследования, которое провели на онлайн-сервисе для путешественников Biletix. Динамика связана с тем, что цена на детские авиабилеты в среднем выросла на 10% по отношению к прошлому году. Те, кто все-таки полетит на каникулы за пределы региона, чаще всего выбирают Симферополь, Сочи, Анапу, Калининград и Краснодар. В этом году в России останутся отдыхать почти 70% школьников. Проводить каникулы за границей полетят менее 30% учеников.

Фото с сайта ross-tur.ru

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