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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
Разбор полетов
Житель Челябинска на 4 года отправится в колонию за то, что ударил по голове пятимесячную девочку
15.06.2018 г. 16:28
Фото с сайта 74.мвд.рф
Челябинцу вынесли приговор за причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего.
9 марта 2018 мужчина у себя дома несколько раз ударил кулаком по голове 5-месячную внучку своей сожительницы. В результате он причинил ребенку тяжкий вред здоровью. О мотивах такого поступка не сообщается. Курчатовский районный суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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