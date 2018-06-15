Житель Челябинска на 4 года отправится в колонию за то, что ударил по голове пятимесячную девочку

Фото с сайта 74.мвд.рф

Челябинцу вынесли приговор за причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего.

9 марта 2018 мужчина у себя дома несколько раз ударил кулаком по голове 5-месячную внучку своей сожительницы. В результате он причинил ребенку тяжкий вред здоровью. О мотивах такого поступка не сообщается. Курчатовский районный суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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