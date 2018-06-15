Челябинская область оказалась третьей в списке регионов УрФО с самыми большими долгами по зарплате

Фото с сайта news.vtomske.ru

Заместитель генпрокурора Юрий Пономарев обнародовал данные по зарплатным долгам в регионах Урала.

На первом месте в списке замгенпрокурора оказалась Свердловская область. Там общая задолженность достигла 380 млн рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе 57 предприятий накопили долг в 240 млн рублей. Замыкает тройку лидеров антирейтинга Челябинская область. 132 организации задолжали своим сотрудникам около 235 млн рублей.

Как сообщает Znak.com, в числе наиболее злостных неплательщиков Юрий Пономарев указал компанию «Уралэлектрофольга» из Кыштыма с долгом по зарплате в 28 млн рублей и озерское Монтажно-строительное управление ,чья задолженность составила 19 млн рублей.

Фото с сайта news.vtomske.ru

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