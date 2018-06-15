Челябинцы начали получать штрафы с камер-невидимок на улице Труда

Фото с сайта golos-buryatyi.ru

Челябинские автолюбители жалуются на новые дорожные камеры, которые никак не обозначены знаками.

Одно из наиболее известных мест, где расположены фиксаторы нарушений, – участок улицы Труда от зоопарка до «Родника». Никаких опознавательных знаков о том, что там стоят камеры, которые замеряют среднюю скорость движения, нет.

По правилам, посты фотовидеофиксации нарушений на дороге должны быть оборудованы специальными табличками и дублирующей разметкой. Если нет соответствия ГОСТу, то такой штраф вполне реально оспорить, считает автоюрист Юрий Панченко. Достаточно зафиксировать факт несоответствия стандарту – и можно требовать отмены постановления у ГИБДД или через суд, приводит слова Юрия Панченко 74.ru.

Фото с сайта golos-buryatyi.ru

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