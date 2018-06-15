Челябинск
- 62.6851р. + 0.4340
- 72.5329р. - 1.0292
Персонально ваш
-
15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
Разбор полетов
В Челябинске директор управляющей компании похитила деньги жильцов в размере 7 млн рублей
15.06.2018 г. 16:12
Фото с сайта ipopen.ru
Калининский районный суд рассматривает уголовное дело о хищении денег жильцов директором управляющей компании.
В прокуратуру обратились из ТСЖ «Арго». Проверка задолженности товарищества показала, что виновата директор управляющей компании «Территория комфорта». С ней у собственников был договор на обслуживание.
Однако деньги жильцов, предназначенные для оплаты коммунальных услуг, директор снимала с расчетного счета наличными в качестве расходов на хозяйственные нужды. С 2013 по 2017 год она присвоила таким образом более 7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Его рассматривает Калининский районный суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта ipopen.ru