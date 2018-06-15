В Челябинске директор управляющей компании похитила деньги жильцов в размере 7 млн рублей

Фото с сайта ipopen.ru

Калининский районный суд рассматривает уголовное дело о хищении денег жильцов директором управляющей компании.

В прокуратуру обратились из ТСЖ «Арго». Проверка задолженности товарищества показала, что виновата директор управляющей компании «Территория комфорта». С ней у собственников был договор на обслуживание.

Однако деньги жильцов, предназначенные для оплаты коммунальных услуг, директор снимала с расчетного счета наличными в качестве расходов на хозяйственные нужды. С 2013 по 2017 год она присвоила таким образом более 7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Его рассматривает Калининский районный суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта ipopen.ru

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