В Екатеринбурге вынесли приговор банде, промышлявшей сутенерством в Челябинске

Фото с сайта fedpress.ru

24 девушки пострадали от действий банды сутенеров в Свердловской и Челябинской областях.

Подсудимые занимались криминальным бизнесом на протяжении нескольких лет. Лидер группировки Григорий Назаров управлял им из колонии – он уже отбывает наказание за аналогичное преступление. Члены банды держали девушек в квартирах в Екатеринбурге и Челябинске и систематически избивали, насиловали, а также отбирали заработанные ими деньги. Полицейские обнаружили притоны весной 2015 года.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил Григория Назарова к 14 годам лишения свободы. Его супруге, которая помогала, дали 3,5 года колонии. Двоих подельников приговорили к условным срокам, а еще двоих из-за неявки на заседание объявили в федеральный розыск.

Фото с сайта fedpress.ru

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