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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
В Екатеринбурге вынесли приговор банде, промышлявшей сутенерством в Челябинске
15.06.2018 г. 16:05
24 девушки пострадали от действий банды сутенеров в Свердловской и Челябинской областях.
Подсудимые занимались криминальным бизнесом на протяжении нескольких лет. Лидер группировки Григорий Назаров управлял им из колонии – он уже отбывает наказание за аналогичное преступление. Члены банды держали девушек в квартирах в Екатеринбурге и Челябинске и систематически избивали, насиловали, а также отбирали заработанные ими деньги. Полицейские обнаружили притоны весной 2015 года.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил Григория Назарова к 14 годам лишения свободы. Его супруге, которая помогала, дали 3,5 года колонии. Двоих подельников приговорили к условным срокам, а еще двоих из-за неявки на заседание объявили в федеральный розыск.
Фото с сайта fedpress.ru
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