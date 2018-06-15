- 62.6851р. + 0.4340
- 72.5329р. - 1.0292
-
15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
Подследственный глава Аргаяшского района снова попал в поле зрения правоохранителей из-за махинаций с земельными участками
15.06.2018 г. 15:57
Прокуратура добилась отмены постановления главы Аргаяшского района Исрафиля Валишина о передаче земельных участков в личную собственность.
В январе 2018 года Исрафиль Валишин изменил вид использования двух наделов площадью 25,6 и 42 га. «Фермерские» участки стали предназначаться «для ведения личного подсобного хозяйства». В марте наделы безвозмездно передали пользователям в собственность. Это является нарушением правил оборота земель сельхозназначения. По закону участки могли быть только выкуплены за 15% от кадастровой стоимости.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, глава Аргаяшского района отменил свои постановления после обращения из надзорного ведомства. Исрафиль Валишин в настоящее время находится под следствием. В марте 2018 года ему предъявили обвинение в незаконном выделении земель и выдаче разрешения на строительство дач на берегу озера Увильды.
Фото с сайта novostivolgograda.ru
- 14.06.2018 г. В Челябинске с организации взыскали 400 тыс. рублей в пользу семьи сотрудника, погибшего в командировке
- 31.05.2018 г. Заксобрание Челябинской области согласовало кандидатуру Виталия Лопина на пост прокурора региона
- 23.05.2018 г. Комитет Заксобрания одобрил кандидатуру Виталия Лопина на пост прокурора Челябинской области
- 14.05.2018 г. В Челябинской области в ближайшее время назначат нового прокурора
- 10.05.2018 г. Прокурор Тракторозаводского района заработал в 2017 году больше всех своих коллег