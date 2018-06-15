Подследственный глава Аргаяшского района снова попал в поле зрения правоохранителей из-за махинаций с земельными участками

Фото с сайта novostivolgograda.ru

Прокуратура добилась отмены постановления главы Аргаяшского района Исрафиля Валишина о передаче земельных участков в личную собственность.

В январе 2018 года Исрафиль Валишин изменил вид использования двух наделов площадью 25,6 и 42 га. «Фермерские» участки стали предназначаться «для ведения личного подсобного хозяйства». В марте наделы безвозмездно передали пользователям в собственность. Это является нарушением правил оборота земель сельхозназначения. По закону участки могли быть только выкуплены за 15% от кадастровой стоимости.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, глава Аргаяшского района отменил свои постановления после обращения из надзорного ведомства. Исрафиль Валишин в настоящее время находится под следствием. В марте 2018 года ему предъявили обвинение в незаконном выделении земель и выдаче разрешения на строительство дач на берегу озера Увильды.

Фото с сайта novostivolgograda.ru

Все новости за 15.06.2018 г.»