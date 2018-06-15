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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
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На Южном Урале стартует Ильменский фестиваль
15.06.2018 г. 15:54
Фото с сайта pravmin74.ru
В пятницу, 15 мая, в Челябинской области откроется 42-й Ильменский фестиваль авторской песни.
Фестиваль будет проходить на территории горнолыжного комплекса «Солнечная долина». На главной и лесной сценах выступят творческие коллективы и сольные исполнители. Также пройдут детский и взрослый конкурсы авторской песни, поэтический турнир и концерты.
В числе участников – Олег Митяев, барды из Москвы, Томска, других российских городов. Есть гости, приглашенные из США. Завершится Ильменский фестиваль в воскресенье, 17 июня, грандиозным гала-концертом лауреатов. Открытие форума начнется сегодня в 19.00.
Фото с сайта pravmin74.ru
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