На Южном Урале стартует Ильменский фестиваль

Фото с сайта pravmin74.ru

В пятницу, 15 мая, в Челябинской области откроется 42-й Ильменский фестиваль авторской песни.

Фестиваль будет проходить на территории горнолыжного комплекса «Солнечная долина». На главной и лесной сценах выступят творческие коллективы и сольные исполнители. Также пройдут детский и взрослый конкурсы авторской песни, поэтический турнир и концерты.

В числе участников – Олег Митяев, барды из Москвы, Томска, других российских городов. Есть гости, приглашенные из США. Завершится Ильменский фестиваль в воскресенье, 17 июня, грандиозным гала-концертом лауреатов. Открытие форума начнется сегодня в 19.00.

Фото с сайта pravmin74.ru

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