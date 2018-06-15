Страховщики не исключают снижения стоимости ОСАГО на Южном Урале после введения новых тарифов

Фото с сайта 7info.ru

Полисы ОСАГО в Челябинской области могут подешеветь после принятия предложения Центробанка о новых тарифах.

Страховщикам планируют расширить тарифный коридор на 20%. Если сейчас минимальная ставка составляет 2 тыс. 573 рубля, то в результате нововведений она снизится до 2 тыс. 58 рублей. По мнению заместителя гендиректора компании «Южурал-Аско» Алексея Любавина, в безубыточных регионах страховые фирмы начнут бороться за клиентов и уменьшать цену. Он не исключает, что на Южном Урале стоимость ОСАГО может снизиться.

«Челябинская область исторически считалась проблемным с точки зрения высокой убыточности операций по ОСАГО, но за последние несколько лет произошли определенные изменения, введена система продаж через единого агента, существенно усилилась работа правоохранительных органов по борьбе со страховым мошенничеством», — отметил Алексей Любавин.

Сейчас на Южном Урале 15% водителей ездят без полиса ОСАГО. И это число может вырасти при резком повышении цен на обязательное страхование, считает он.

«Сегодня штрафы за отсутствие полиса ОСАГО всего 800 рублей. Есть и сегодня водители, которые рассуждают, что проще 800 рублей отдать один или два раза в год, чем оплачивать ОСАГО. По нашим оценкам, доля водителей, которые не имеют полис, в Челябинской области составляет около 15%. Если какие-то страховщики сделают резкое удорожание, то этим самым они будут стимулировать, чтобы больше было водителей без полисов», — прокомментировал Алексей Любавин.

Также Центробанк предложил увеличить количество категорий водителей по возрасту и стажу до 50. Сейчас их пять.

Фото с сайта 7info.ru

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