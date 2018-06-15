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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
В Челябинской области врачи хотят получать по 45 тыс. рублей, а медсестры - по 30 тыс. рублей
15.06.2018 г. 15:43
К Дню медицинского работника компания HeadHunter провела исследование рынка труда в сфере медицины и фармацевтики.
Средняя предлагаемая зарплата медработника в регионе составляет 35 тыс. рублей. Соискатели врачебных должностей рассчитывают получать в среднем 45 тыс. рублей. Средний и младший медперсонал претендует на 30 тыс. рублей. А работодатели предлагают соискателям на 5 тыс. рублей меньше.
По данным исследования, медицинские специальности в Челябинской области входят в топ-15 наиболее востребованных. К этой сфере относится почти 4% вакансий на рынке труда. 61% запросов работодателей составляют врачебные должности. 21% от общего числа вакансий приходится на средний и младший медперсонал. Специалисты по продажам и фармацевты составляют 19% и 12% соответственно.
Фото с сайта kurer-sreda.ru
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