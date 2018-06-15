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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
Губернатор подписал постановление о выделении около 3,3 млрд рублей на строительство конгресс-холла
15.06.2018 г. 15:40
На строительство конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС выделили около 3,3 млрд рублей из областного бюджета.
Борис Дубровский подписал постановление о выделении более 3 млрд 293 млн рублей хозяйственному партнерству «Конгресс-холл» в качестве бюджетных инвестиций. Документ опубликовали на сайте правительства Челябинской области в четверг, 14 июня. Региональному минимущества поручили заключить соответствующий договор с хозпартнерством. В апреле выделение около 3,3 млрд рублей из бюджета региона на строительство центра согласовало Заксобрание области. Общую стоимость проекта конгресс-холла оценивают в 9 млрд рублей. В эфире программы «Разбор полетов» в студии «Челябинского эха» официальный представитель дирекции по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС Ирина Чиркова заявила, что поиск инвесторов идет на протяжении последних двух лет. По ее словам, переговоры ведутся как с зарубежными, так и с российскими компаниями.
«Работа по поиску инвестора сейчас до сих пор ведется и будет продолжаться, тем не менее средства на возведение общественно-делового центра есть. Основного подрядчика пока нет, но работы не останавливаются, ведется подготовительная работа, отсыпан искусственный остров, выведены коллекторы, подведены инженерные коммуникации. В ближайшее время должны начаться работы по установке фундамента этого здания», — отметила Ирина Чиркова.
Также в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС уже начались работы на площадке под строительство нового терминала челябинского аэропорта. Международные форумы состоятся в городе в 2020 году.
Фото с сайта congress-74.ru
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