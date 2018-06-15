Власти назвали сроки начала строительства второй очереди проблемных домов в «Чурилово Lake City»

Фото с сайта rechelstroy.ru

В правительстве Челябинской области состоялась неофициальная встреча с дольщиками компании «Речелстрой».

Дольщики в своей группе во «ВКонтакте» сообщили, что встретились с вице-губернатороом Сергеем Шалем и владельцем «Речелстроя» Андреем Пязоком, которого недавно выпустили из СИЗО. Во время переговоров они узнали, что правительство региона согласовало модель достройки проблемных домов. Покупателям неготовых квартир пообещали, что строительство второй очереди начнется в августе или сентябре. А перед этим дольщикам покажут графики возведения всех домов.

«Механизм смены застройщика есть, но чтобы начать эту процедуру , нам нужно внешнее наблюдение», - написали члены инициативной группы. Теперь дольщики собираются подавать ходатайство о введении внешнего наблюдения в компании «Речелстрой».

Андрей Пязок полгода провел в СИЗО. Его обвиняют в хищении денег дольщиков. В начале июня по решению суда его выпустили под залог в 4 млн рублей. Одной из причин изменения меры пресечения называют то, что на свободе Пязок сможет больше помочь с достройкой домов.

Фото с сайта rechelstroy.ru

Все новости за 15.06.2018 г.»