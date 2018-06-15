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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
Разбор полетов
Челябинская область будет поставлять в Узбекистан масло и яйца в обмен на черешню и персики
15.06.2018 г. 12:59
Фото с сайта Ogorod.ru
Челябинский агрокомплекс «Чурилово» и узбекская компания «Узагроэкспорт» начали сотрудничество.
Соглашение о поставках сельхозпродукции подписали в рамках договоренностей, достигнутых в ходе «Дней Челябинской области» в Узбекистане. До конца года объем экспорта овощей и фруктов достигнет 3 тыс. тонн в месяц. В Челябинскую область уже поступила первая партия черешни объемом в 20 тонн. Также на прилавках города в ближайшее время появятся свежие абрикосы, персики и нектарины из Узбекистана.
На данный момент прорабатывается вопрос встречных поставок южноуральской сельхозпродукции. В первую очередь в Узбекистан отправятся крупы, яйца, мясо бройлеров и подсолнечное масло.
Фото с сайта Ogorod.ru
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