Челябинская область будет поставлять в Узбекистан масло и яйца в обмен на черешню и персики

Фото с сайта Ogorod.ru

Челябинский агрокомплекс «Чурилово» и узбекская компания «Узагроэкспорт» начали сотрудничество.

Соглашение о поставках сельхозпродукции подписали в рамках договоренностей, достигнутых в ходе «Дней Челябинской области» в Узбекистане. До конца года объем экспорта овощей и фруктов достигнет 3 тыс. тонн в месяц. В Челябинскую область уже поступила первая партия черешни объемом в 20 тонн. Также на прилавках города в ближайшее время появятся свежие абрикосы, персики и нектарины из Узбекистана.

На данный момент прорабатывается вопрос встречных поставок южноуральской сельхозпродукции. В первую очередь в Узбекистан отправятся крупы, яйца, мясо бройлеров и подсолнечное масло.

Фото с сайта Ogorod.ru

Все новости за 15.06.2018 г.»