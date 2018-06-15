Замгенпрокурора порадовался переназначению Александра Кондратьева из Челябинска в регион с чистым воздухом

Фото с сайта genproc.gov.ru

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев согласован на пост прокурора Хакасии.

Об этом замгенпрокурора по Уральскому округу Юрий Пономарев сообщил на встрече с уполномоченными по правам человека в Екатеринбурге. Он отметил, что президент еще не подписал указ о назначении, но челябинский прокурор уже готовится к переезду в Хакасию.

«Там воздух все-таки чистый, Челябинск — не самый благополучный в этом плане регион», — цитирует Znak.com Юрия Пономарева.

Планируется, что место Александра Кондратьева займет его первый заместитель Виталий Лопин, уроженец Челябинска. На пост главы региональной прокуратуры его уже согласовали, однако указ о назначении также еще не подписан.

Фото с сайта genproc.gov.ru

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