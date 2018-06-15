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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
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Замгенпрокурора порадовался переназначению Александра Кондратьева из Челябинска в регион с чистым воздухом
15.06.2018 г. 12:53
Фото с сайта genproc.gov.ru
Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев согласован на пост прокурора Хакасии.
Об этом замгенпрокурора по Уральскому округу Юрий Пономарев сообщил на встрече с уполномоченными по правам человека в Екатеринбурге. Он отметил, что президент еще не подписал указ о назначении, но челябинский прокурор уже готовится к переезду в Хакасию.
«Там воздух все-таки чистый, Челябинск — не самый благополучный в этом плане регион», — цитирует Znak.com Юрия Пономарева.
Планируется, что место Александра Кондратьева займет его первый заместитель Виталий Лопин, уроженец Челябинска. На пост главы региональной прокуратуры его уже согласовали, однако указ о назначении также еще не подписан.
Фото с сайта genproc.gov.ru
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