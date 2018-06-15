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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
Разбор полетов
В Челябинске будут судить владельца надувного батута, по вине которого пострадали трое детей
15.06.2018 г. 12:50
Фото с сайта news.sputnik.ru
Предприниматель из Челябинска, который не обеспечил меры безопасности при эксплуатации батута, предстанет перед судом.
По версии следствия, 26 августа 2017 года в Калининском районе при сильном порыве ветра перевернулся надувной батут, на котором прыгали дети. Это произошло из-за того, что объект не был закреплен. В результате инцидента травмы получили трое детей в возрасте от двух до 11 лет.
Владелец батута добровольно компенсировал моральный вред потерпевшим. Уголовное дело в отношении бизнесмена передали в суд, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Челябинской области.
Фото с сайта news.sputnik.ru
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