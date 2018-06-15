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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
В Челябинске в течение трех дней будут перекрывать движение на развязке возле цирка
15.06.2018 г. 11:58
В нескольких районах Челябинска огранили движение транспорта.
Из-за ремонта участка теплотрассы перекрыли участок дороги по улице 40-летия Октября напротив дома №32. Работы будут идти до 20 часов 8 августа. Кроме того, из-за строительства гостинично-спортивного комплекса до 31 декабря закрыли движение по улице Коммуны напротив Васенко, 89.
Также в субботу, 16 июня, в 8 часов перекроют участок дороги на улице Савина в районе домов №5 и 12. Там будет идти реконструкция тепломагистрали. Ограничения будут действовать до 10 июля.
В Калининском районе ежедневно с 8 до 17 часов с воскресенья по вторник будут перекрывать улицу Братьев Кашириных на участке от Кирова до Российской в обоих направлениях.
В понедельник, 18 июня, ограничат движение напротив дома №5 по улице Евтеева из-за работ на подземном газопроводе. Участок будет закрыт до 20 часов 22 июня, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото с сайта cheladmin.ru
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