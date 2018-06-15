К родным в Челябинск вернулась 3-летняя девочка, которую год назад нашли на вокзале в Кишиневе

Фото с сайта tv2.today

В четверг, 14 июня, в Челябинск привезли ребенка, который год назад один скитался на вокзале за рубежом.

О том, где находится мать девочки и как ребенок оказался на вокзале один, ничего не сообщается. Когда она осталась одна в Кишиневе, ей было два года. По словам уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Ирины Буториной, у девочки с собой была копия свидетельства о рождении, что помогло сотрудникам социальных служб быстро определить, что раньше она жила в Челябинске.

Несколько месяцев длились бюрократические процедуры, из-за которых ребенка нельзя было сразу привезти домой. Все это время девочка была в реабилитационном центре и во временной семье.

В Челябинске живет родная тетя девочки. Теперь ребенок будет жить с ней. Семью тети детский омбудсмен охарактеризовала как благополучную. К тому же раньше девочка уже жила там, пока ее не забрала мать.

Фото с сайта tv2.today

Все новости за 15.06.2018 г.»