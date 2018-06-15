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15.06.2018 г. | 08:49Гости эфира: Гордеев Сергей
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Магнитогорский хлебокомбинат оштрафовали на 500 тыс. рублей за торт, который подарили сотруднику Роспотребнадзора
15.06.2018 г. 10:07
Торт для сотрудника челябинского Роспотребнадзора обошелся хлебозаводу в полмиллиона рублей.
По данным областной прокуратуры, в июне 2012 года магнитогорский хлебокомбинат передал вознаграждение в виде продуктов питания одному из экспертов регионального Роспотребнадзора. Отмечается, что это было сделано в благодарность за покровительство.
В прокуратуре по результатам проверки возбудили дело об административном правонарушении. За продуктовую взятку магнитогорский хлебокомбинат оштрафовали на 500 тыс. рублей.
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