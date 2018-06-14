В Челябинской области под полом храма нашли останки священника

Фото с сайта sledcom.ru

На территории Свято-Никольского собора в Верхнеуральске нашли человеческие останки.

Скелет обнаружили при проведении ремонтных работ в храме. По предварительным данным, в соборе был захоронен священнослужитель, который погиб в начале XX века, сообщили в управлении Следственного комитета по Челябинской области.

Проводится доследственная проверка. В ближайшее время пройдет судебно-медицинская экспертиза найденных останков.

Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 14.06.2018 г.»