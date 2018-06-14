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В Челябинской области под полом храма нашли останки священника
14.06.2018 г. 16:33
Фото с сайта sledcom.ru
На территории Свято-Никольского собора в Верхнеуральске нашли человеческие останки.
Скелет обнаружили при проведении ремонтных работ в храме. По предварительным данным, в соборе был захоронен священнослужитель, который погиб в начале XX века, сообщили в управлении Следственного комитета по Челябинской области.
Проводится доследственная проверка. В ближайшее время пройдет судебно-медицинская экспертиза найденных останков.
Фото с сайта sledcom.ru
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