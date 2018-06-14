В Челябинской области убытки от устаревших котельных оценили в 120 млн рублей в год

Фото с сайта moe-online.ru

Главы городов и районов Челябинской области отчитались перед губернатором о подготовке к новому отопительному сезону.

Во время обсуждения была озвучена информация по неэффективным котельным. Городам и районам рекомендовали активно искать дополнительные источники финансирования.

Список из 52 неэффективных котельных размещен на сайте областного минстроя. Суммарные убытки от них составляют более 120 млн рублей в год. «Для их замены и модернизации необходимы инвестиции в размере 1,2 млрд рублей», — отметил заместитель губернатора Сергей Шаль. До конца года планируют заменить не менее десяти убыточных котельных.

Фото с сайта moe-online.ru

Все новости за 14.06.2018 г.»