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В Челябинской области убытки от устаревших котельных оценили в 120 млн рублей в год
14.06.2018 г. 16:14
Фото с сайта moe-online.ru
Главы городов и районов Челябинской области отчитались перед губернатором о подготовке к новому отопительному сезону.
Во время обсуждения была озвучена информация по неэффективным котельным. Городам и районам рекомендовали активно искать дополнительные источники финансирования.
Список из 52 неэффективных котельных размещен на сайте областного минстроя. Суммарные убытки от них составляют более 120 млн рублей в год. «Для их замены и модернизации необходимы инвестиции в размере 1,2 млрд рублей», — отметил заместитель губернатора Сергей Шаль. До конца года планируют заменить не менее десяти убыточных котельных.
Фото с сайта moe-online.ru
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