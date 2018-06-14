На «Карабашмеди» рабочий упал с крыши и разбился насмерть

Фото с сайта pravmin74.ru

В Челябинской области с 12-метровой высоты упал рабочий.

Все случилось в среду, 13 июня, на территории «Кислородной станции №3» ЗАО «Карабашмедь». Там обнаружили тело рабочего. По предварительным данным, он упал с высоты 12 метров, где шел ремонт кровли. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в настоящее время ведется доследственная проверка. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства происшествия.

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 14.06.2018 г.»