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На «Карабашмеди» рабочий упал с крыши и разбился насмерть
14.06.2018 г. 16:09
Фото с сайта pravmin74.ru
В Челябинской области с 12-метровой высоты упал рабочий.
Все случилось в среду, 13 июня, на территории «Кислородной станции №3» ЗАО «Карабашмедь». Там обнаружили тело рабочего. По предварительным данным, он упал с высоты 12 метров, где шел ремонт кровли. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в настоящее время ведется доследственная проверка. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства происшествия.
Фото с сайта pravmin74.ru