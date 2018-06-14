Россия разгромила Саудовскую Аравию со счетом 4:0 в матче роботов-футболистов

Фото с сайта hi-news.ru

Юные техники в Челябинске смоделировали матч между сборными России и Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу.

Игра состоялась в четверг, 14 июня, в Доме юношеского технического творчества. На тренировке по роботофутболу юные техники решили условно разделиться на команды России и Саудовской Аравии. Во время матча на поле находились всего четыре робота – два вратаря и два нападающих. На каждого из них наклеили флаги двух стран.

Команда России всю игру была в наступлении и за два тайма по пять минут забила соперникам четыре мяча. «Роботов нельзя подкупить, поэтому игра в робофутбол всегда честная», – отметил директор Дома юношеского технического творчества Челябинской области Владислав Халамов. Он пояснил, что «футболисты» действуют полностью автономно и ориентируются на поле по специальным датчикам.

Фото с сайта hi-news.ru

Все новости за 14.06.2018 г.»