Легковушка на трассе М5 лоб в лоб столкнулась с фурой, груженной маслом

Фото: пресс-служба управления федеральных дорог «Южный Урал»

На трассе М5 в районе Усть-Катава два человека пострадали в лобовом столкновении фуры и легковушки.

ДТП произошло в 15:10 в четверг, 14 июня, на 1623-м километре трассы М5. Лоб в лоб столкнулись легковушка Renault Kaptur и фура Renault Magnum, которая перевозила масло.

В результате ДТП два человека пострадали. По данным пресс-службы управления федеральных дорог «Южный Урал», на проезжую часть вылилось масло из бочек. Движение на участке временно ограничили, оно будет открыто после ликвидации последствий.

Фото: пресс-служба управления федеральных дорог «Южный Урал»

Все новости за 14.06.2018 г.»