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Легковушка на трассе М5 лоб в лоб столкнулась с фурой, груженной маслом
14.06.2018 г. 15:31
Фото: пресс-служба управления федеральных дорог «Южный Урал»
На трассе М5 в районе Усть-Катава два человека пострадали в лобовом столкновении фуры и легковушки.
ДТП произошло в 15:10 в четверг, 14 июня, на 1623-м километре трассы М5. Лоб в лоб столкнулись легковушка Renault Kaptur и фура Renault Magnum, которая перевозила масло.
В результате ДТП два человека пострадали. По данным пресс-службы управления федеральных дорог «Южный Урал», на проезжую часть вылилось масло из бочек. Движение на участке временно ограничили, оно будет открыто после ликвидации последствий.
Фото: пресс-служба управления федеральных дорог «Южный Урал»
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