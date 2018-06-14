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Самый дорогой бензин в Челябинске обнаружили на заправках «Регион»
14.06.2018 г. 14:56
Фото с сайта vk.com
Сотрудники УФАС проанализировали цены на бензин на челябинских заправках.
Согласно результатам еженедельного мониторинга, самый дорогой бензин продается на заправках «Регион». Там АИ-92 стоит 42 рубля 10 копеек, а АИ-95 — 44 рубля 90 копеек. За прошлую неделю топливо на заправках «Региона» подорожало на 50 копеек. Самое дешевое горючее антимонопольная служба обнаружила на заправках «Газпромнефть-центр», где АИ-92 стоит 39 рублей 20 копеек, а АИ-95 — 43 рубля 10 копеек. Кроме того, за неделю цена на топливо снизилась на 30 копеек. На заправках «Лукойл-Уралнефтепродукт» и «Башнефть-Розница» стоимость бензина с начала июня не изменилась.
Фото с сайта vk.com
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