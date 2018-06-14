Прокуратура требует возбудить дело против директора челябинского детсада, из которого сбежала девочка

14.06.2018 г. 14:51

Прокуратура требует возбудить дело против директора челябинского детсада, из которого сбежала девочка
Фото с сайта Kapital.kz

Курчатовская районная прокуратура провела проверку по факту побега девочки из детского сада.

В прошлую среду, 6 июня, из детского сада №100 в районе ЖК «Александровский» самостоятельно ушла 4-летняя девочка. Она долгое время гуляла по улицам города, нашли ее лишь с участием полиции. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сотрудники надзорного ведомства потребовали привлечь виновных к ответственности, а на руководителя детского сада они намерены завести дело об административном правонарушении.

 

Фото с сайта Kapital.kz

    

Все новости за 14.06.2018 г.»

Новости на эту тему