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Прокуратура требует возбудить дело против директора челябинского детсада, из которого сбежала девочка
14.06.2018 г. 14:51
Фото с сайта Kapital.kz
Курчатовская районная прокуратура провела проверку по факту побега девочки из детского сада.
В прошлую среду, 6 июня, из детского сада №100 в районе ЖК «Александровский» самостоятельно ушла 4-летняя девочка. Она долгое время гуляла по улицам города, нашли ее лишь с участием полиции. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сотрудники надзорного ведомства потребовали привлечь виновных к ответственности, а на руководителя детского сада они намерены завести дело об административном правонарушении.
Фото с сайта Kapital.kz
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