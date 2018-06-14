В Магнитогорске будут судить экс-сотрудника ГИБДД, который брал взятки за помощь на экзаменах

Фото с сайта riabir.ru

В Магнитогорске перед судом за получение взяток предстанет бывший начальник экзаменационного отдела.

По версии следствия, обвиняемый получал взятки от желающих успешно сдать теоретический экзамен на знание ПДД. За деньги сотрудник ГИБДД указывал правильные ответы на мониторе компьютера с помощью лазерной указки. Общая сумма взяток составила около 230 тыс. рублей, сообщили в областной прокуратуре.

Фото с сайта riabir.ru

Все новости за 14.06.2018 г.»