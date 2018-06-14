На Южном Урале не хватает более 4 тыс. врачей

Фото с сайта news.vse42.ru

В Челябинской области наблюдается острый дефицит медработников.

По словам министра здравоохранения области Сергея Приколотина, всего расчетная потребность больниц региона во врачах составляет 4076 человек. Из них 1319 не хватает фактически. Остальные должности занимают совместители. В среднем в Челябинской области на 10 тыс. населения приходится 34 врача. Это на 12 меньше общероссийского показателя.

Губернатор Борис Дубровский поручил минздраву разработать меры по устранению нехватки медперсонала в тех районах, где эта проблема стоит особенно остро. Прежде всего это Карабаш, Южноуральск, Верхнеуральск и Златоуст, а также Агаповский, Верхнеуральский, Карталинский, Троицкий и Ашинский районы.

Фото с сайта news.vse42.ru

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