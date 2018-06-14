Городскую свалку в Челябинске будут закрывать поэтапно с 1 июля

Фото с сайта livekuban.ru

Областное правительство определилось со сроками закрытия городской свалки в Челябинске.

С 1 июля свалку закроют для юридических лиц. Кроме того, на полигон запретят свозить мусор с северо-западной части города. С июля потоки отходов начнут поэтапно переводить на новую временную площадку захоронения ТКО.

«Так, в течение двух месяцев все мусорные потоки будут выведены с городской свалки, и 1 сентября 2018 года Челябинский полигон будет полностью закрыт, после этого начнется процесс рекультивации», — отметил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев. Затем минприроды России определит подрядчика, который будет рекультивировать свалку.

Фото с сайта livekuban.ru





Все новости за 14.06.2018 г.»