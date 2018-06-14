На Ильменском фестивале полицейские не дадут гостям пить алкоголь

Фото с сайта culture-chel.ru

Участников Ильменского фестиваля будут круглосуточно охранять сотрудники нескольких подразделений правоохранителей.

Обеспечивать правопорядок на форуме будут полицейские Миасса и Златоуста, а также сотрудники регионального полка ДПС ГИБДД и бойцы Росгвардии. Свое дежурство они начали в четверг, 14 июня.

Ильменский фестиваль авторской песни пройдет на территории горнолыжного комплекса «Солнечная долина» с 15 по 17 июня. На нем выступят порядка 300 исполнителей, а общее количество гостей достигнет 40 тыс. В региональном управлении МВД особо указали, что на территории проведения фестиваля запретят распитие алкогольных напитков.

Фото с сайта culture-chel.ru





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